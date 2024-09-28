Тирасполь, 28 сентября, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Референдум о вступлении в Евросоюз Молдавии и Румынии может готовить их объединение. Об этом заявил депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Правящая группировка хочет изменить конституцию Молдовы, дабы закрепить прозападный курс. Это тоже может быть маскировкой, так как прослеживается явное намерение националистов Молдовы слить свою страну в Румынию», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

По его словам, в случае успеха команды президента Молдавии Майи Санду в одобрении прозападного курса избирателями, власти страны начнут сильнее давить как на свою оппозицию, так и на Приднестровье. По мнению депутата, это необходимо, чтобы приднестровцы не сопротивлялись уходу в сторону Запада и Румынии. Он пояснил, что жителей Приднестровья нужно подготовить.

«Вариант: организовать гуманитарную катастрофу, когда у людей не будет работы, зарплат, пенсий; возможно, российского газа. В холодных домах и с недоеданием люди, как представляется националистам, будут сговорчивее в согласии воспринять западные и румынские «ценности», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня президент Молдавии подписала указ о начале переговоров по вступлению страны в Евросоюз. По её словам, Молдавия якобы выполнила все рекомендации Еврокомиссии.

Президент России Владимир Путин, комментируя прозападный курс властей Молдавии, отметил, что эта страна вправе отказаться от интеграционных процессов в рамках СНГ и последовать примеру Германии, отказавшись от дешёвых энергоносителей. Он также отметил, что Молдавия не имеет большой значимости для Содружества, но нуждается в российском рынке для сбыта сельхозпродукции.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад стремится прибрать к рукам Молдавию так же, как это сделали с Украиной.