Херсон, 28 сентября, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Наёмники из Польши воюют на стороне киевского режима не за Украину, а за восстановление польской власти над территориями на правом берегу Днепра. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Он отметил, что 400 лет назад польская шляхта правила на Правобережной Украине, поэтому у поляков где-то внутри эта память осталась.

«Поляки имеют, наверное, какую-то идеологическую составляющую: они считают, что это их земля. То есть они всё равно, воюя против России, воюют не за украинцев, они воюют за себя», — сказал Сальдо в беседе с «РИА Новости».

Губернатор добавил, что доля украинцев в составе ВСУ сокращается, а доля иностранных наёмников, в первую очередь граждан Польши, растёт.

Как сообщало ИА Регнум, ранее боец интернациональной бригады «Пятнашка» Добровольческого корпуса Минобороны РФ с позывным Адигам рассказал, что много польских и латышских наёмников ВСУ воюют в курском приграничье.