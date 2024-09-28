Москва, 28 сентября, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА 28 сентября в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на своем поле с крупным счетом обыграл грозненский «Ахмат».

Официальный сайт ПФК ЦСКА (Москва)

Игра завершилась со счётом 3:0. Голы в ворота «Ахмата» забили игроки московской команды Аббосбек Файзуллаев и Келлвен. Ещё один мяч в свои ворота отправил защитник грозненского клуба Дарко Тодорович.

Одержав победу, ЦСКА поднялся на 4-е место в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 17 очков. «Ахмат» по-прежнему занимает последнее место с шестью очками, грозненская команда пока не одержала в нынешнем розыгрыше ни одной победы.

28 сентября состоятся ещё три матча 10-го тура РПЛ, в том числе между московскими «Локомотивом» и «Спартаком», а также между «Краснодаром» и петербургским «Зенитом».

Как передавало ИА Регнум, 26 сентября ЦСКА сообщил о подписании контракта с 34-летним боснийским полузащитником Миралемом Пьяничем. Договор подписан на год с возможностью продления на аналогичный срок. По данным СМИ, зарплата Пьянича составит около 1 млн евро в год.

Известный по выступлениям за «Ювентус» и «Барселону» футболист после подписания контракта с ЦСКА принёс извинения за свои слова, сказанные в 2022 году, о том, что после начала РФ специальной военной операции на Украине он против того, чтобы играть с российской командой.