Уфа, 28 сентября, 2024, 15:58 — ИА Регнум. В Благовещенской районной больнице в Башкирии пьяный мужчина ударил врача по лицу, а затем полез в драку с приехавшими на место сотрудниками правоохранительных органов, сообщает Telegram-канал «112».

Belkin Alexey/Global Look Press

В публикации сказано, что мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, обратился ночью к медикам с травмой головы. Во время оказания медицинской помощи он ударил врача по лицу и убежал в коридор к двум своим друзьям. По данным «Газеты.Ru», инцидент произошёл после того, как врач спросил, не болен ли пациент, который запачкал его кровью, ВИЧ или гепатитом.

Медики успели вызвать полицейских, те приехали за дебоширом, однако мужчина накинулся на них и начал избивать кулаками. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по 318-й статье («Применение насилия в отношении власти»). Ему грозит несколько лет лишения свободы.

Ранее ИА Регнум передавало, что пациент с ножницами набросился на медиков в одной из больниц в городе Ишиме Тюменской области, его обезвредили врачи и передали полиции. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту случившегося.

В январе мужчина напал с ножом на западе Москвы на сотрудника патрульно-постовой службы, когда полицейский попытался проверить у него документы. Его задержали в Харьковском проезде и доставили в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства.