Главный штурман Тихоокеанского флота умер во время марафона во Владивостоке
Главный штурман ТФО Евгений Витютнев умер во время марафона «Мосты Владивостока»
Владивосток, 28 сентября, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Главный штурман Тихоокеанского флота, капитан первого ранга 41-летний Евгений Витютнев умер во время международного марафона «Мосты Владивостока», сообщили 28 сентября «Известия».
По данным минздрава Приморья, Витютневу внезапно стало плохо во время прохождения дистанции, он потерял сознание и упал, сказано в публикации. На помощь поспешили дежурившие на трассе медики, позднее прибыл реанимобиль, но спасти мужчину не удалось, отмечается в сообщении.
Пресс-служба прокуратуры Приморского края проинформировала, что по факту смерти во время марафона мужчины 1983 г. р. будет проведена проверка.
«Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при организации спортивного мероприятия и полноте мер, принятых к обеспечению безопасности его участников, в том числе организацию медицинского сопровождения мероприятия», — сказано в сообщении.
Смерть Витютнева подтвердил Александр Баранов, глава администрации ЗАТО Фокино, в котором располагается одноимённая военно-морская база Тихоокеанского флота.
«Мы потеряли не просто талантливого офицера, но и человека с большим сердцем, преданного своему делу. Евгений Витютнев был профессионалом своего дела, истинным патриотом, который любил свою страну», — написал Баранов на своей странице «ВКонтакте».
Он также выразил соболезнования близким Витютнева.