Владивосток, 28 сентября, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Главный штурман Тихоокеанского флота, капитан первого ранга 41-летний Евгений Витютнев умер во время международного марафона «Мосты Владивостока», сообщили 28 сентября «Известия».

Кадр из видео

По данным минздрава Приморья, Витютневу внезапно стало плохо во время прохождения дистанции, он потерял сознание и упал, сказано в публикации. На помощь поспешили дежурившие на трассе медики, позднее прибыл реанимобиль, но спасти мужчину не удалось, отмечается в сообщении.

Пресс-служба прокуратуры Приморского края проинформировала, что по факту смерти во время марафона мужчины 1983 г. р. будет проведена проверка.

«Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при организации спортивного мероприятия и полноте мер, принятых к обеспечению безопасности его участников, в том числе организацию медицинского сопровождения мероприятия», — сказано в сообщении.

Смерть Витютнева подтвердил Александр Баранов, глава администрации ЗАТО Фокино, в котором располагается одноимённая военно-морская база Тихоокеанского флота.

«Мы потеряли не просто талантливого офицера, но и человека с большим сердцем, преданного своему делу. Евгений Витютнев был профессионалом своего дела, истинным патриотом, который любил свою страну», — написал Баранов на своей странице «ВКонтакте».

Он также выразил соболезнования близким Витютнева.