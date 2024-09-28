Махачкала, 28 сентября, 2024, 15:38 — ИА Регнум. В Махачкале находящиеся возле АЗС домовладения, где днём ранее произошёл взрыв, не получили повреждений. Об этом сообщил журналистам глава Дагестана Сергей Меликов.

РИА Новости

«По докладу на совещании главы Карабудахкентского района, мы его тоже приглашали на совещание, домовладения не пострадали», — сказал Меликов на пресс-конференции, видео которой опубликовано в Telegram-канале администрации главы Дагестана.

Он отметил оперативную отработку энергетической и газовой компаний, которые не допустили распространения последствий взрыва на жилые объекты.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября на АЗС на федеральной трассе в Карабудахкентском районе в Махачкале прогремели взрывы. После этого началась детонация подземных резервуаров станции, а у самой АЗС был заметен густой столб дыма. Возник сильный пожар. Погибли по меньшей мере 13 человек.

На территории района ввели режим чрезвычайной ситуации. Власти республики в связи с трагедией объявили 28 сентября днём траура. Глава Дагестана Сергей Меликов заверил, что виновные понесут наказание.

Кроме того, в Махачкале спасли 14 человек из столовой, которая находилась в непосредственной близости от эпицентра взрывов на АЗС. Пострадавшим оказали помощь.