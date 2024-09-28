Пешавар, Пакистан, 28 сентября, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Причиной крушения вертолёта Ми-8 в Пакистане стала техническая неисправность. Об этом сообщает американское издание The Washington Post со ссылкой на источник.

Илья Наймушин/РИА Новости

«В вертолёте при взлёте произошла техническая неисправность. Хвостовой винт коснулся земли при аварийной посадке», — рассказал источник, добавив, что расследование инцидента уже началось.

По словам источника, на борту находились трое россиян — два пилота и член экипажа, однако были ли они среди погибших, не уточняется. Пострадавших доставили в военный госпиталь, расположенный в городе Тхал.

Как сообщало ИА Регнум, 28 сентября в Пакистане при крушении вертолёта Ми-8 погибли шесть человек. Он потерпел крушение после взлёта в районе Северный Вазиристан рядом с границей с Афганистаном. Источники отметили, что на борту воздушного судна находились около 14 пассажиров, среди них были российские пилоты. При этом восемь человек в результате инцидента получили ранения.

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