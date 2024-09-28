Бейрут, 28 сентября, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Иранский бригадный генерал Аббас Нилфорушан, командовавший специальным подразделением «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), погиб при ударе Израиля по Бейруту, сообщает американский новостной портал Axios со ссылкой на иранские СМИ и официальных лиц Израиля.

Кадр из видео

«Был убит иранский бригадный генерал Аббас Нилфорушан, командующий Революционной гвардией в Ливане. Это произошло в ходе операции под кодовым названием «Новый порядок». ЦАХАЛ сбросила десятки противобункерных бомб на центральную штаб-квартиру «Хезболлы», которая, как сообщается, находилась в подземном бункере под комплексом из шести жилых зданий на юге Бейрута», — говорится в материале.

Уточняется, что официальный Тегеран пока не подтвердил данную информацию.

Как передавало ИА Регнум, 28 сентября «Хезболла» подтвердила гибель лидера движения Хасана Насраллы. Руководство «Хезболлы» пообещало противостоять Израилю и поддерживать сектор Газа и Палестину, а также защищать Ливан и народ страны.

Израильские СМИ также информировали, что целью удара был именно Насралла. Уточнялось, что истребители ЦАХАЛ сбросили более 80 бомб весом в тонну каждая на подземный штаб «Хезболлы» в Бейруте. По данным телеканала Al Hadath, при ударе Израилем использовались мощные авиабомбы, предназначенные для поражения бункеров. Обрушилось не менее шести зданий.