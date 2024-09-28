Тегеран, 28 сентября, 2024, 15:20 — ИА Регнум. После сообщений о гибели лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы верховного лидера Ирана Али Хаменеи перевели в безопасное место. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.

Iranian Supreme Leader’S Office/Global Look Press Али Хаменеи

«Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был переведен в безопасное место внутри страны, где действуют повышенные меры безопасности», — говорится в сообщении агентства.

По данным источника Reuters, Иран находится в постоянном контакте с ливанской «Хезболлой» и другими региональными подконтрольными группировками, чтобы определить следующий шаг после сообщений о гибели лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.

Как передавало ИА Регнум, армия Израиля 27 сентября нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. По данным телеканала Al Hadath, использовались мощные авиабомбы, предназначенные для поражения бункеров. Обрушилось не менее шести зданий. 28 сентября СМИ Израиля заявили, что в результате атаки погибла дочь Насраллы, а ЦАХАЛ — что был ликвидирован сам генсек «Хезболлы».

Позже движение «Хезболла» подтвердило гибель Насраллы.

Ближневосточному региону угрожает большая война, которой «кое-кто очень и очень хочет», заявлял ранее глава МИД Сергей Лавров.