Ульяновск, 28 сентября, 2024, 15:27 — ИА Регнум. В Ульяновске мужчина напал на пенсионерку, которая продавала цветы. Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях.

Кадр из видео

На кадрах видеозаписи видно, как мужчина подошёл к пожилой женщине и трижды ударил её кулаком по лицу.

По данным источника RT, напавший был пьян. В полиции изданию рассказали, что пострадавшая написала заявление. В настоящее время мужчину разыскивают. По данным Telegram-канала SHOT, поиски ведутся уже почти неделю.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая в красноярском пансионате избили 89-летнюю женщину. По словам родственника потерпевшей, её избили за то, что она хотела посмотреть по телевизору пасхальное богослужение. Никто из сотрудников оздоровительного учреждения не пришёл на помощь пенсионерке, когда женщина кричала.

Ранее в вагоне московского метро 41-летний мужчина жестоко избил 69-летнего пенсионера. На прикреплённой к нему видеозаписи с камер видеонаблюдения запечатлено, как идущий вдоль вагона 69-летний пенсионер случайно споткнулся о вытянутые ноги 41-летнего пассажира, после чего мужчины обменялись несколькими репликами и более молодой начал избивать пожилого человека.