Пешавар, Пакистан, 28 сентября, 2024, 14:43 — ИА Регнум. В Пакистане при крушении вертолёта Ми-8, на борту которого находились российские пилоты, погибли шесть человек. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на источники в органах безопасности.

TASS/BASIT GALANI

Со словам двух источников, вертолёт был зафрахтован частной компанией в северной провинции Хайбер-Пахтунхва. Он потерпел крушение после взлёта в районе Северный Вазиристан рядом с границей с Афганистаном.

Источники отметили, что на борту воздушного судна находились около 14 пассажиров, среди них были российские пилоты. При этом восемь человек в результате инцидента получили ранения, их госпитализировали.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля при крушении вертолёта Apache нацгвардии США погибли двое военных.

7 февраля вертолёт CH-53E Super Stallion с пятью американскими морскими пехотинцами бесследно исчез во время следования из Невады в Калифорнию. По данным телеканала ABC News, вертолёт мог пропасть из-за сложных метеорологических условий.

Ранее над восточной частью Средиземного моря потерпел крушение американский военный вертолёт. По данным главы минобороны США Ллойда Остина, в результате авиапроисшествия погибли пять человек.