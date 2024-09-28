Махачкала, 28 сентября, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Разбор завалов продолжается на территории автозаправочной станции в пригороде Махачкалы, где накануне произошли взрывы. Об этом сообщает 28 сентября пресс-центр МЧС России.

Кадр из видео

На опубликованных кадрах видны искорёженные конструкции, груды обломков и техника. Обломки ещё дымятся, на месте продолжается проливка завалов.

Известно о 13 погибших и 23 пострадавших. Три тела извлекли из-под обломков после наступления утра.

Как сообщало ИА Регнум, взрывы на АЗС, расположенной под Махачкалой на федеральной трассе в Карабудахкентском районе Дагестана, прогремели вечером 27 сентября. За взрывами последовала детонация подземных резервуаров станции, над АЗС поднялся густой столб дыма. После этого возник сильный пожар.

Из столовой на АЗС успели спасти 14 человек. Четверо пострадавших остаются в больницах, один из них в тяжёлом состоянии.

На территории района ввели режим чрезвычайной ситуации. Власти республики объявили 28 сентября днём траура по погибшим. Глава Дагестана Сергей Меликов заверил, что виновные понесут наказание.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Следов взрывчатых веществ на АЗС не нашли.