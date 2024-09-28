Норильск, Красноярский край, 28 сентября, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Более 360 человек эвакуировали из-за пожара на руднике «Скалистый» в Норильске, сообщили 28 сентября журналистам в экстренных службах Красноярского края.

РИА Новости/Игорь Зарембо

Возгорание возникло в камере отработки на глубине 800 метров, его площадь устанавливается. В шахте наблюдается небольшое задымление.

Принято решение об эвакуации 365 человек. На месте работают 15 горноспасателей и три единицы техники.

Людей оперативно вывели из шахты, пострадавших нет. Причины инцидента устанавливаются, сообщили ТАСС в Заполярном филиале компании «Норникель», которой принадлежит рудник.

Самый глубокий в Евразии рудник «Скалистый» построили для освоения глубоких залежей Талнахского и Октябрьского месторождений. Первый пусковой комплекс приняли в эксплуатацию в 2004 году.

Как сообщало ИА Регнум, 15 января на шахте «Заполярная» в Коми случился прорыв на глубине 600 м. В это время под землёй находились 60 человек, на аварийном участке работали три горняка. При частичном затоплении шахты один из них погиб. Было возбуждено уголовное дело.