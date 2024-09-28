Махачкала, 28 сентября, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Четверо пострадавших при взрыве автозаправочной станции (АЗС) на окраине Махачкалы остаются в больницах, один из них в тяжёлом состоянии, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов 28 сентября.

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

«По оперативным данным, в больницах остаются четверо пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале, один из них — в тяжёлом состоянии, состояние троих оценивается как средней тяжести. Всем им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объёме», — рассказал Кузнецов.

Он пояснил, что ещё трое пострадавших уже были выписаны из стационаров, а четверо оставшихся получили медицинскую помощь амбулаторно.

Как передавало ИА Регнум, 28 сентября число погибших при взрывах АЗС в Махачкале увеличилось до 13 человек, сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана. Среди жертв трагедии оказались двое детей — девочка и мальчик шести и восьми лет.

Вечером 27 сентября на АЗС на федеральной трассе в Карабудахкентском районе в Махачкале прогремели взрывы. Затем началась детонация подземных резервуаров станции, а у самой АЗС был заметен густой столб дыма. После этого возник сильный пожар.

На территории района ввели режим чрезвычайной ситуации. Власти республики в связи с трагедией объявили 28 сентября днём траура. Глава Дагестана Сергей Меликов заверил, что виновные понесут наказание.

Кроме того, в Махачкале спасли 14 человек из столовой, которая находилась в непосредственной близости от эпицентра взрывов на АЗС, пострадавшим была оказана помощь.