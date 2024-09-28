Москва, 28 сентября, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Муж блогера и основательницы проекта «Марафон желаний» Елены Блиновской Алексей Блиновский не возвращался на место службы в зону проведения спецоперации, поскольку он принимает участие в следственных действиях в рамках уголовного дела в отношении экс-адвоката Эльмана Пашаева.

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«Пока Алексей Блиновский к месту службы в зону СВО не вернулся, так как активно участвует в следственных действиях в рамках расследования уголовного дела в отношении Пашаева», — рассказал ТАСС один из представителей правоохранительных органов.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября СК возбудил уголовное дело в отношении Пашаева, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере по делу Блиновской.

Бывшего адвоката подозревают в мошенничестве в общей сложности на сумму свыше 45 млн рублей. Ему грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы и возможное наказание в виде штрафа в размере до 1 млн рублей.

По версии следствия, в феврале 2024 года экс-адвокат убедил Алексея в том, что якобы может за крупное денежное вознаграждение освободить его жену от ответственности по уголовному делу о неуплате налогов и финансовых махинациях. В результате Блиновского признали потерпевшей стороной.

Елену Блиновскую обвиняют в неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей и легализации имущества, приобретённого преступным путём (п. 3б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Её задержали в апреле 2023 года при попытке пересечь границу с Белоруссией и позднее отправили под арест.

По данным Telegram-канала SHOT, контракт Блиновского с Минобороны РФ замораживать не будут, он продолжит службу в зоне спецоперации.