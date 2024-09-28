Москва, 28 сентября, 2024, 13:29 — ИА Регнум. В основном в учебниках постсоветских стран Россия представлена как колониальное государство, сообщает 28 сентября РБК со ссылкой на исследование Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН).

Валерий Матыцин/ТАСС

По словам одного из соавторов исследования, младшего научного сотрудника отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Разиля Гузаерова, в учебниках истории стран СНГ и государств Ближнего Востока Россия представляется как государство, которое угнетало народы на присоединённых территориях, что нанесло урон их культуре. Продвижение искажённых исторических фактов формирует негативное отношение к РФ и может стать базой для развития русофобии в будущем, отметили авторы исследования.

Так, в казахстанских учебниках истории Российскую империю описывают как «агрессивную и неэффективную» страну, стремившуюся использовать Казахстан как платформу для своих военных и экономических интересов. Установление советской власти в Азербайджане в учебниках называют «военным вторжением», которое было осуществлено при поддержке «предательских сил».

В Узбекистане даётся резко негативная характеристика периоду, когда Средняя Азия была в составе Российской империи и Советского Союза. В основном говорится о том, что Россия нанесла вред как национальной идентичности, так и экономическому положению Узбекистана. Израиль описывает СССР и Российскую империю как антисемитские государства, а Иран считает, что российская политика часто вмешивалась во внутренние дела страны.

Согласно исследованию РАН, в Таджикистане и Киргизии влияние России оценивают более положительно. Так, в киргизских учебниках пишут, что вхождение страны в состав СССР поспособствовало развитию народного хозяйства и образования, промышленности и переходу к оседлому образу жизни. Положительно оцениваются действия СССР в период гражданской войны в Таджикистане. Указывается, что советские войска были основной силой, защищающей местное население. Также в учебниках отмечают вклад России в развитие науки Таджикистана.

Как передавало ИА Регнум, в августе министерство образования науки, культуры и спорта Армении информировало, что изменит фрагмент учебника по истории страны, где говорится о якобы «аннексии» Восточной Армении Российский империей в 1828 году.

До этого МИД России раскритиковал учебник, указав на крайне сомнительное содержание. Там отметили, что подобная подача вызовет недоумение у любого историка. Вместе с этим в ведомстве выразили надежду, что правительство Армении не допустит передачи данного учебника в школы и впредь не будет оставлять без внимания подобные бесцеремонные попытки исказить общее прошлое.