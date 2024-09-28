В РАН выяснили, как описана Россия в учебниках постсоветских стран
РАН: в учебниках стран СНГ Россию представляют колониальным государством
Москва, 28 сентября, 2024, 13:29 — ИА Регнум. В основном в учебниках постсоветских стран Россия представлена как колониальное государство, сообщает 28 сентября РБК со ссылкой на исследование Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН).
По словам одного из соавторов исследования, младшего научного сотрудника отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Разиля Гузаерова, в учебниках истории стран СНГ и государств Ближнего Востока Россия представляется как государство, которое угнетало народы на присоединённых территориях, что нанесло урон их культуре. Продвижение искажённых исторических фактов формирует негативное отношение к РФ и может стать базой для развития русофобии в будущем, отметили авторы исследования.
Так, в казахстанских учебниках истории Российскую империю описывают как «агрессивную и неэффективную» страну, стремившуюся использовать Казахстан как платформу для своих военных и экономических интересов. Установление советской власти в Азербайджане в учебниках называют «военным вторжением», которое было осуществлено при поддержке «предательских сил».
В Узбекистане даётся резко негативная характеристика периоду, когда Средняя Азия была в составе Российской империи и Советского Союза. В основном говорится о том, что Россия нанесла вред как национальной идентичности, так и экономическому положению Узбекистана. Израиль описывает СССР и Российскую империю как антисемитские государства, а Иран считает, что российская политика часто вмешивалась во внутренние дела страны.
Согласно исследованию РАН, в Таджикистане и Киргизии влияние России оценивают более положительно. Так, в киргизских учебниках пишут, что вхождение страны в состав СССР поспособствовало развитию народного хозяйства и образования, промышленности и переходу к оседлому образу жизни. Положительно оцениваются действия СССР в период гражданской войны в Таджикистане. Указывается, что советские войска были основной силой, защищающей местное население. Также в учебниках отмечают вклад России в развитие науки Таджикистана.
Как передавало ИА Регнум, в августе министерство образования науки, культуры и спорта Армении информировало, что изменит фрагмент учебника по истории страны, где говорится о якобы «аннексии» Восточной Армении Российский империей в 1828 году.
До этого МИД России раскритиковал учебник, указав на крайне сомнительное содержание. Там отметили, что подобная подача вызовет недоумение у любого историка. Вместе с этим в ведомстве выразили надежду, что правительство Армении не допустит передачи данного учебника в школы и впредь не будет оставлять без внимания подобные бесцеремонные попытки исказить общее прошлое.