Москва, 28 сентября, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Нападающий хоккейного клуба СКА Евгений Кузнецов пропустит два месяца из-за полученной травмы, сообщил в своём Telegram-канале главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«После проведённого обследования выяснилось, что травма, полученная нашим лидером Евгением Кузнецовым, оказалась достаточно серьёзной. На то, чтобы вернуться в строй, у Кузи уйдет примерно два месяца», — сказано в публикации.

Наставник также выразил уверенность в том, что вместе с командой возвращения Кузнецова ждут болельщики всех команд, не только СКА.

Кузнецов получил травму в первом периоде матча против череповецкой «Северстали». В одном из эпизодов хоккеист потянулся за высоко летящей шайбой, затем он почувствовал боль и схватился за руку, после чего он покинул лёд.

Как передавал телеканал «78», главный тренер СКА Ротенберг посвятил победу в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Северстали» Кузнецову. Игра прошла 27 сентября в Санкт-Петербурге, она закончилась со счётом 8:5 в пользу хозяев.