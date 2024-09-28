Тегеран, 28 сентября, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Духовного лидера Ирана Али Хаменеи эвакуировали в безопасное место на фоне заявлений Израиля о гибели генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы, передаёт информагентство Reuters со ссылкой на осведомлённый источник.

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По этим данным, спецслужбы Ирана усилили меры безопасности.

«Верховный лидер Ирана Хаменеи был переведён в безопасное место внутри страны с усиленными мерами безопасности», — сказано в сообщении.

Источник агентства также заявил, что власти Ирана ведут консультации с союзниками в регионе, обсуждая предположительную гибель Насраллы и свои дальнейшие действия.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари 27 сентября заявил, что армия Израиля нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. По данным телеканала Al Hadath, использовались мощные авиабомбы, предназначенные для поражения бункеров. Обрушилось не менее шести зданий.

Израильские СМИ сообщили, что целью удара, по-видимому, был Насралла. Генсек «Хезболлы» не пострадал, проинформировало иранское агентство Tasnim. При этом минздрав Ливана заявил о двух погибших и десятках пострадавших при ударе. 28 сентября СМИ Израиля заявили, что в результате атаки погибла дочь Насраллы, а ЦАХАЛ — что был ликвидирован сам генсек «Хезболлы».

Москва решительно осуждает масштабные военные нападения Израиля на Ливан, отметила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Неизбирательные атаки, жертвами которых становятся гражданские лица, недопустимы, подчеркнула дипломат. Ближневосточному региону угрожает большая война, которой «кое-кто очень и очень хочет», заявил глава МИД Сергей Лавров.