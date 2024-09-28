Москва, 28 сентября, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Российские атомщики бережно хранят уникальное наследие предшественников и последовательно реализуют стратегические задачи, связанные с дальнейшим укреплением российской атомной энергетики, отметил в поздравительной телеграмме работникам и ветеранам отрасли по случаю Дня работника атомной промышленности президент Владимир Путин.

(сс) Администрация президента России

Выдающиеся учёные, инженеры, специалисты отрасли способствовали развитию народного хозяйства, созданию производственного и энергетического комплекса, освоению территорий Заполярья и Севморпути, обеспечили ядерный паритет и обороноспособность государства, подчеркнул президент.

Сегодня российские атомщики разрабатывают новые материалы, внедряют прорывные решения в медицинской и космической сферах, занимаются реализацией перспективных арктических программ, отметил Путин.

«Уверен, что вы и впредь будете вносить достойный вклад в развитие России», — добавил президент.

Как передавало ИА Регнум, 26 сентября в ходе выступления на пленарном заседании «Российской энергетической недели» Путин поручил отработать все детали национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии» и приступить к его реализации. Новый нацпроект станет одним из важных инструментов поддержки отечественных решений, в его рамках будут поставлены задачи закрепить мировое лидерство РФ в атомной сфере и обеспечить технологический суверенитет страны, сказал глава государства.

Ранее Путин отмечал, что до 2060 года Россия намерена достичь углеродной нейтральности. Он отмечал, что для выполнения поставленной цели в стране используется весь доступный и эффективный инструментарий по сокращению парниковых выбросов, включая атомную энергетику, гидроэнергетику, наращивание поглощающей способности лесов и экологически чистых технологий во всех секторах экономики.