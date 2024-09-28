Махачкала, 28 сентября, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Тело ещё одного погибшего обнаружили при разборе завалов на АЗС в пригороде Махачкалы, где накануне произошли взрывы. Об этом сообщает 28 сентября пресс-центр МЧС России.

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«В Дагестане обнаружен ещё один погибший», — говорится в сообщении.

Число жертв происшествия увеличилось до 13. Пострадали, по данным ведомства, 23 человека.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 27 сентября на АЗС, расположенной на федеральной трассе в Карабудахкентском районе Дагестана, прогремели взрывы. Затем началась детонация подземных резервуаров станции, а у самой АЗС был заметен густой столб дыма. После этого возник сильный пожар.

На территории района ввели режим чрезвычайной ситуации. Власти республики в связи с трагедией объявили 28 сентября днём траура. Глава Дагестана Сергей Меликов заверил, что виновные понесут наказание.

Из столовой на АЗС спасли 14 человек. Пострадавшим оказали помощь.

Список жертв опубликовал Telegram-канал Mash Gor. Среди них двое детей — девочка и мальчик шести и восьми лет. Остальным погибшим было от 24 до 53 лет.