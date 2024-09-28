Флорида, США, 28 сентября, 2024, 11:52 — ИА Регнум. На юго-востоке США в результате обрушившегося урагана «Хелен» погибли 49 человек, сообщает CNN.

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По данным телеканала, по меньшей мере 19 человек погибли в Южной Каролине, в том числе двое пожарных. В соседнем штате Джорджия погибли по меньшей мере 15 человек, двое из которых стали жертвами торнадо в городе Аламо.

Вместе с этим восемь человек погибли во Флориде, ещё шесть — в Северной Каролине. Один человек погиб в штате Вирджиния в результате падения дерева.

Отмечается, что останки урагана «Хелен» продолжат приносить дожди и порывистые ветры на сотни миль на восток.

Как передавало ИА Регнум, ураган «Хелен» вышел на сушу американского штата Флорида, приведя к обесточиванию более миллиона домов в регионе, информировал Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC) 26 сентября.

Согласно шкале ураганов Саффира — Симпсона, скорость ветра 225 км/ч означает, что «Хелен» относится к четвёртой категории опасности из пяти возможных.