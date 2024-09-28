Дмитров , Московская область, 28 сентября, 2024, 11:29 — ИА Регнум. В городе Дмитрове Московской области автомобиль наехал на мемориал павшим воинам. Об этом сообщают очевидцы и местные сообщества в социальных сетях.

Кадр из видео

По данным пабликов, в ходе произошедшего был частично разрушен Вечный огонь. Инцидент произошёл в ночь на 28 сентября рядом с администрацией городского округа, на углу улиц Советская и Загорская. В результате произошедшего мемориал был серьёзно повреждён. По предварительным данным, управлявший машиной из каршеринга водитель не справился с управлением и совершил наезд. Его состояние уточняется.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3919271" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Каршеринг протаранил воинский мемориал в подмосковном Дмитрове, пишут в местных группах. Памятник частично разрушен.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа группа подростков на каршеринговом автомобиле врезалась в жилой дом на Южнобутовской улице в Москве. Они купили ворованный аккаунт каршерингового сервиса, после чего решили прокатиться по югу столицы. Однако один из подростков не справился с управлением и врезался в фасад здания. Сидевший на пассажирском сидении парень 2009 года рождения погиб на месте. Виновник аварии с места происшествия скрылся, однако позднее его задержали. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело.

Ранее нетрезвый 21-летний молодой человек, управляя каршерингом, въехал в иномарку на Рязанском проспекте в Москве. В результате аварии погиб пассажир иномарки.