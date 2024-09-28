Бейрут, 28 сентября, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла перестал выходить на связь после ударов Израиля по Бейруту, сообщило британское издание Reuters 28 сентября.

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«Израиль нанёс авиаудары по южным пригородам Бейрута и другим районам Ливана. Судьба лидера группировки Насруллы остаётся неясной, а «Хезболла» ещё не сделала никаких заявлений о его статусе», — отмечается в публикации.

Журналисты заявили о множестве ударов по Бейруту утром 28 сентября, а также отметили, что над южными пригородами поднимался дым. Из-за ударов тысячи местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари информировал, что армия обороны Израиля нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. В израильском новостном портале Ynet предположили, что целью ударов мог быть лидер группировки Насрулла. 28 сентября также сообщалось, что под обломками здания в Бейруте нашли тело дочери Насруллы.

Помимо этого, армия обороны Израиля заявила о ликвидации командующего ракетным подразделением ливанского движения «Хезболла» Мухаммеда Али Исмаила на юге Ливана, а также других командиров.