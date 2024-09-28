Москва, 28 сентября, 2024, 10:07 — ИА Регнум. Значительная доля косметики, которая продаётся в России, содержит опасные для здоровья вещества. Об этом 28 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование Национального союза защиты прав потребителей.

Иван Шилов ИА REGNUM

«65% косметической продукции содержит опасные вещества… В 76% случаев отсутствует информация о противопоказаниях для применения», — отмечается в материалах исследования.

Доля просроченных товаров и товаров с неуказанным сроком годности составляет 20%. Самое распространённое нарушение в этом сегменте — отсутствие информации о составе на русском языке. В девяти из десяти случаев компоненты указаны латиницей, в том числе аббревиатурами.

Организация напомнила, что в перечне веществ, запрещённых к использованию в парфюмерно-косметической продукции, содержится 1680 наименований. Их вред доказали в том числе в ходе судебных процессов. Перечень разрешённых к использованию веществ включает в себя только 332 названия.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Роскачество обнаружило более 400 биологически активных добавок с запрещенными веществами. В добавках нашли листья коки, кава-кава (перец опьяняющий), ашваганду. Более 60 тыс. БАД продавались на маркетплейсах без свидетельства о государственной регистрации. Продукция размещалась в таких категориях, как «Спортивное питание», «Лечебное питание», «Профилактическое средство».