Вена, 28 сентября, 2024, 09:51 — ИА Регнум. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси может получить чёткие доказательства проведения Украиной атак на Запорожскую АЭС в случае, если со стороны ВСУ допустят ошибку и проведут атаку, которую можно будет отследить. Такое предположение высказал 28 сентября постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, в настоящее время доказательств причастности Киева, которые Гросси мог бы предъявить международному сообществу, нет.

«Теоретически они могут появиться — украинцы могут подставиться в результате своих безрассудных действий, но пока, благодаря тому, что атаки осуществляются дронами, которые летают сами по себе по непонятной траектории, Гросси не может подтвердить, что удары наносятся украинцами», — пояснил дипломат в беседе с «РИА Новости».

Он добавил, что сам Гросси хорошо знает, кто является источником угрозы для станции.

Как сообщало ИА Регнум, в августе в результате прилёта украинского беспилотника на Запорожской АЭС загорелась градирня. 17 августа дрон ВСУ сбросил снаряд у энергоблоков ЗАЭС.

20 сентября украинская армия атаковала Энергодар беспилотниками. Удар пришёлся по гражданской инфраструктуре города на проспекте Строителей. Никто не пострадал.

Пресс-служба станции проинформировала, что в результате повторной атаки дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Энергодар был повреждён трансформатор, из-за чего возникла прямая угроза безопасности Запорожской АЭС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку актом ядерного терроризма, показавшим суть украинских властей.

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что безрассудное поведение киевского режима в отношении Курской и Запорожской АЭС представляет угрозу не только для российской атомной энергетики, но и для всего мира. Глава «Росатома» призвал международные организации дать адекватную реакция на происходящее.