Глушковский район, Курская область, 28 сентября, 2024, 08:55 — ИА Регнум. Глушковский краеведческий музей уничтожен в результате ракетного удара со стороны Украины, сообщил 28 сентября и. о. министра культуры Курской области Роберт Григорьян.

(сс) ancuh

«В здание попала ракета — и случился пожар. Музей разрушен, а здание получило серьезные повреждения», — сказал Григорьян РБК.

Музей фактически потерян, подтвердил директор Курского областного краеведческого музея Олег Пушкарёв. По его словам, от здания остался только остов, всё, что было внутри, погибло.

Разрушенный музей попал на видео, которое опубликовал в Telegram-канале депутат Курской областной думы Алексей Золотарёв. На кадрах видно, что от здания остались одни стены.

В областном министерстве по государственной охране объектов культурного наследия заявили, что передадут в Следственный комитет информацию о разрушении объектов культуры. Пока нет информации о том, в каком состоянии краеведческий музей в Судже.

Беловский музей ВСУ обстреляли ещё до начала вторжения в регион, в здании сильно пострадала крыша. В настоящее время в здании перекрыта крыша, сохранён тепловой контур, уточнил Пушкарёв.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

По данным Минобороны РФ на 27 сентября, ВСУ потеряли более 17,7 тыс. бойцов и 131 танк за время боевых действий на курском направлении.

Президент Владимир Путин назвал вторжение под Курск масштабной провокацией киевского режима, отметив, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что речь идёт об очередном теракте со стороны Киева.

Число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщили в СК России.