Москва, 28 сентября, 2024, 07:45 — ИА Регнум. Авиакомпания Turkish Airlines не допустила гражданина России на рейс из Стамбула в Панаму. Кроме того, пассажиру на протяжении года запретили пользоваться услугами авиаперевозчика в некоторых странах. Об этом Глеб Шатков рассказал «РИА Новости».

(сс) Björn Strey Самолет авиакомпании Turkish Airlines

По словам россиянина, он 22 сентября зарегистрировался на рейс из Тивата в Черногории в Панаму с дальнейшей пересадкой в Стамбуле. Мужчина получил сразу два посадочных талона.

«На посадке в Стамбуле мне отказали в допуске на рейс до Панамы, объяснив это тем, что обычно билеты за два дня до вылета не покупают, и если обратный билет у них же не куплен одним платежом, то он не считается», — добавил Шатков, указав, что обратный билет им приобретался отдельным бронированием.

Мужчина пояснил, что у него два часа проверяли счета, интересовались причиной пересечения Панамского канала. После беседы россиянину не предоставили никаких письменных документов об отказе. С подобной проблемой, по его словам, столкнулись ещё несколько человек.

В результате пассажир потерял 3 тыс. евро, именно столько стоили невозвратные билеты. Кроме того, авиакомпания потеряла багаж с дорогостоящей океанской непромокаемой одеждой. Через сутки вещи россиянина всё-таки вернули. Также он получил письмо от перевозчика, в котором говорилось, что его включили в систему безопасного отслеживания пассажиров по одной из причин. До 23 сентября 2025 года ему запрещён допуск на рейсы Turkish Airlines, следующие в Аргентину, Бразилию, Колумбию, Кубу, Мексику, Панаму и Венесуэлу.

В качестве возможных причин для отказа были упомянуты и отказ властей страны, в которую направлялся пассажир; отсутствие необходимых документов и информации для поездки; риск отказа во въезде в страну, в которую мужчина собирался.

Как передавало ИА Регнум, в марте участились случаи отказов, в том числе россиянам, в посадке на рейсы авиакомпании Turkish Airlines при транзитном перелёте через Стамбул в страны Латинской Америки. На рейсы не допускали пассажиров по ряду причин, среди которых — отсутствие багажа, неготовность дать чёткие ответы на поставленные вопросы относительно целей поездки, разница в датах прибытия авиарейса и бронирования гостиницы.