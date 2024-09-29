Из-за дефицита ресурсов украинцам предстоит столкнуться с самой тяжёлой зимой и тьмой, что отразится на их психическом состоянии и отношении к войне, пишет 26 сентября американская газета The Washington Post. Издание приводит также слова неназванного высокопоставленного чиновника, опасающегося, что, когда люди пройдут через такую зиму, не останется никакого способа найти консенсус среди населения. Обсуждением такого известия ознаменован наступивший, 947-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика на Украине

«То есть украинского чиновника больше волнует не тот факт, переживут или не переживут люди зиму, а лишь то, будет среди них «консенсус» или не будет?» — задаётся вопросом в Telegram-канале 27 сентября российский политический обозреватель Владимир Корнилов.

«Откройте людям границы — и быстренько ощутите всеобщий «консенсус», когда останетесь в обезлюдевшей Украине!» — предложил политолог.

В настоящее время энергосистема Украины уже работает с перебоями. На территории Украины уничтожены все тепловые электростанции и почти все гидроэлектростанции, заявлял 25 сентября глава киевского режима Владимир Зеленский на Генассамблее ООН.

О том, что украинцам нужно готовиться к худшему предстоящей зимой, предупреждала 21 сентября депутат Верховной рады Елизавета Ясько. По её словам, помощи западных партнёров в восстановлении энергетики будет недостаточно.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.