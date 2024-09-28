Амстердам, 28 сентября, 2024, 07:08 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Нидерландов полностью сняли с вооружения используемые более 45 лет истребители F-16. На их замену пришли F-35, сообщила 27 сентября пресс-служба министерства обороны страны.

Иван Шилов ИА Регнум F-16

В ведомстве уточнили, что Королевские ВВС совершили прощальный полёт над Нидерландами. Официальная церемония прошла на авиабазе Волкель.

Данный тип истребителей стоял на вооружении Нидерландов более 45 лет, отметили в минобороны европейской страны.

Американский истребитель F-16 разработала в 1974 году компания General Dynamics. Самолёт передали в эксплуатацию через четыре года. F-16 Fighting Falcon состоял на вооружении 25 стран. По состоянию на 2019 год он являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Как сообщало ИА Регнум, летом 2024 года Нидерланды поставили Украине обещанные ещё год назад шесть истребителей F-16. Также партию истребителей обещали передать власти Дании.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен утверждала, что министр внешней торговли и сотрудничества дал разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 и семи двигателей к ним. Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что власти выдали разрешение на поставку ВСУ под давлением Вашингтона. По мнению офицера, Запад пошёл на поводу у главы киевского режима Владимира Зеленского и решил удовлетворить его амбиции.