Вашингтон, 28 сентября, 2024, 05:36 — ИА Регнум. Из-за дефицита энергоресурсов приближающаяся зима может стать самой суровой и отразится на психическом состоянии украинцев. Об этом 26 сентября написала американская газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА Регнум Энергетика Украины

«Этой зимой мы можем оказаться в глубокой, глубокой беде. <…> Больше всего я боюсь, что люди переживут такую ​​зиму, и не будет никакой возможности найти консенсус среди населения», — приводит издание слова неназванного высокопоставленного украинского чиновника.

В настоящее время энергосистема Украины уже работает с перебоями. Согласно оценкам экспертов, мирные жители будут вынуждены проводить холода в темноте до 20 часов ежедневно.

В статье говорится, что усталость населения приведёт к военным последствиям. Многие подразделения ВСУ держались за счёт пожертвований, они могут сократиться, если у украинцев не будет ресурсов для помощи армии.

Как сообщало ИА Регнум, агентство Bloomberg 31 августа отметило, что Украине нереально решить проблемы с отключением света до начала зимы и нарастить дополнительные энергетические мощности. В связи с длительным отключением света и повреждением инфраструктуры страну могут покинуть ещё 400 тыс. человек. Местные власти усугубили ситуацию, почти в два раза подняв тарифы на электроэнергию в июне. Также ускорить потерю доверия населения к правительству может неспособность обеспечить рост мощностей, написали авторы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что российские войска наносят удары только по военной инфраструктуре и связанным с ней объектам. В частности, ВС России нарушают работу предприятий ВПК и затрудняют снабжение топливом подразделений и воинских частей украинских войск.