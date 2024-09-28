Вашингтон, 28 сентября, 2024, 03:56 — ИА Регнум. Индия не собирается приобретать российский сжиженный природный газ (СПГ), произведенный в рамках проекта «Арктик СПГ 2». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на секретаря министерства нефти и газа страны Панкаджа Джайна.

Проект «Арктик СПГ-2»

Чиновник пояснил, что Индия не приобретает подсанкционные товары.

«То, что находится под масштабными санкциями, мы не будем трогать», — цитирует издание Джайна.

Минфин США в начале сентября включил в санкционный список две судоходные компании из Индии, обвинив их в сотрудничестве с «Арктик СПГ 2». Рестрикции коснулись также двух танкеров для перевозки СПГ, принадлежащих этим индийским компаниям.

Как сообщало ИА Регнум, в июне Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России, который включает ограничение на транзит российского сжиженного природного газа через порты ЕС. Также запрещены новые инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строящихся СПГ-проектов, в числе которых «Арктик СПГ — 2» и «Мурманск СПГ».

Элиты западных стран перекрывают доступ к технологиям топливно-энергетического комплекса (ТЭК) неугодным странам, так как не справляются с конкуренцией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 26 сентября на форуме «Российская энергетическая неделя».