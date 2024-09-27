Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2024, 01:45 — ИА Регнум. Россия призывает Соединённые Штаты предпринять шаги для прекращения военных действий в секторе Газа и на границе между Израилем и Ливаном. Об этом 27 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Mid.ru Глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН

На заседании Совбеза ООН он обратился к представителям США, перед которыми поставил выбор по дальнейшей блокировке работы СБ, либо принять сторону международного сообщества и потребовать прекращения войны. Без всесторонней поддержки Израиля со стороны американцев конфликт можно было бы прекратить быстро и эффективно, а также создать условия для возвращения к мирным переговорам о формировании палестинского государства, добавил Лавров.

Российский министр иностранных дел напомнил, что Совбез является не только площадкой для обмена мнениями по наиболее острым глобальным вопросам, но и главным органом по поддержанию международного мира и безопасности, у которого есть проверенные временем инструменты, позволяющие добиваться выполнения своих решений.

По словам Лаврова, для членов СБ ООН должны быть в приоритете интересы народов Палестины и Израиля.

Как передавало ИА Регнум, Ближний Восток снова оказался на грани большой войны, которую, как представляется, «кое-кто очень и очень хочет», заявил 27 сентября Сергей Лавров в Совбезе ООН.

Пресс-служба израильской армии в ночь на 28 сентября объявила о начале точечной атаки по вооружениям ливанского движения, которые хранятся под гражданскими зданиями в Бейруте.

Российская делегация во главе с Лавровым прибыла в Нью-Йорк 25 сентября для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. На полях ГА ООН Лавров провёл несколько встреч, в том числе с Генеральным секретарём всемирной организации Антониу Гутерришем.