Вашингтон, 27 сентября, 2024, 23:40 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден в ответ на вопрос журналистов о том, одобряет ли Вашингтон попытку убийства генерального секретаря ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, заявил, что власти США не знали об операции Израиля и не участвовали в ней.

Al Drago — Pool via CNP/Global Look Press Джо Байден

«США не были осведомлены и не участвовали в действиях израильских вооруженных сил», — цитирует Байдена пресс-пул Белого дома.

Президент добавил, что Белый дом собирает информацию об израильских атаках на Ливан.

Как сообщало ИА Регнум, Израиль 23 сентября объявил о расширении зоны ударов в Ливане. Начальник Генштаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви заявил о начале «военной упреждающей операции» против «Хезболлы».

Израильские военно-воздушные силы нанесли интенсивные удары по югу Ливана. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что израильская авиация атаковала около 180 объектов и порядка 400 пусковых установок «Хезболлы». Шиитское движение заявило о запуске ракеты по штабу израильской разведки «Моссад» под Тель-Авивом.

Целью удара армии Израиля по югу Бейрута мог быть генсек ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла, сообщил 27 сентября израильский новостной портал Ynet. Позже выяснилось, что Насралла не пострадал.

Москва решительно осуждает масштабные военные нападения Израиля на Ливан, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Неизбирательные атаки, жертвами которых становятся гражданские лица, недопустимы, подчеркнула дипломат.