Лондон, 27 сентября, 2024, 23:28 — ИА Регнум. Выставленные в Национальной галерее Лондона две версии картины «Подсолнухи» художника Винсента Ван Гога вновь пострадали от членов движения Just Stop Oil после вынесения приговора за подобные действия в 2022 году двум другим активисткам. Об этом 27 сентября сообщила газета The Guardian.

Martin Pope/Global Look Press

На этот раз в акции участвовали три человека. Днём они зашли в галерею и облили томатным супом картины «Подсолнухи 1889» и «Подсолнухи 1888». Активисты по защите климата напали на картины через час после того, как двоих вандалов за аналогичную акцию приговорили к 20 месяцам тюремного заключения.

После осмотра специалисты убедились, что картинам не нанесли серьёзный ущерб.

Как сообщало ИА Регнум, в июне экоактивисты движения Just Stop Oil распылили на фюзеляжи нескольких самолётов на лондонском частном аэродроме Станстед в Лондоне оранжевую краску, включая самолёт американской певицы Тейлор Свифт. Перед этим две девушки разрезали забор циркулярной пилой и проникли на территорию аэропорта.

Утром 1 июня участница одного из протестующих против изменения климата движений наклеила плакат на картину «Маки» художника-импрессиониста Клода Моне в парижском музее Орсе. Девушка скандировала, что в будущем человечество ожидает изображённый на плакате пейзаж, а не поля с красными маками. По её словам, к 2100 году юг Европы станет похож на пустыню Сахара.