Вашингтон, 27 сентября, 2024, 22:31 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал о личной встрече с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, которая состоялась 27 сентября в Нью-Йорке.

Julia Demaree Nikhinson/AP/TASS Кандидат в президенты США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский

По словам Зеленского, разговор был очень содержательный. В своём Telegram-канале он написал, что представил Трампу «план победы». Кроме того, стороны подробно обсудили ситуацию на Украине и последствия конфликта между Москвой и Киевом.

Трамп, по словам Зеленского, сказал, что хорошо относится к президенту РФ Владимиру Путину. Зеленский подчеркнул, что все участники конфликта должны стремиться к справедливому миру.

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп, общаясь 27 сентября с журналистами телеканала Fox News, допустил, что в ближайшем будущем проведёт ещё одни переговоры с Владимиром Зеленским. И даже пообещал, что «однажды» лично посетит Украину.

Дональд Трамп заявил, что у него «хорошие» отношения как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским.

Зеленский 22 сентября прибыл в США, где посетил ряд американских предприятий, в том числе военных. Также он выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 26 сентября президент США Джо Байден провёл встречу с Зеленским и одобрил выделение нового пакета помощи Украине.

Зеленский заявил, что боевые действия на Украине не завершатся до выборов в США в ноябре. А после ноября, когда пройдут выборы президента США, Украине «придётся принимать решение», поскольку раньше остановить военный конфликт не получится, добавил он.