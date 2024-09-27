Махачкала, 27 сентября, 2024, 21:54 — ИА Регнум. Открытое горение на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы ликвидировано, сообщает 27 сентября МЧС России в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на АЗС в Республике Дагестан», — сказано в сообщении.

Ранее в министерстве отмечали, что в результате взрывов здание АЗС было разрушено.

Взрывы на заправке на федеральной трассе в Карабудахкентском районе в пригороде Махачкалы прогремели вечером 27 сентября. На видео очевидцев попал второй взрыв на АЗС. На кадрах видна детонация подземных резервуаров станции, в то время как у самой АЗС стоит густой столб дыма.

В результате взрывов погибли 10 человек, в том числе двое детей. Пресс-служба Минздрава РФ уточнила, что после взрыва на АЗС госпитализированы восемь пострадавших, один из которых находится в тяжёлом состоянии. Власти республики окажут поддержку пострадавшим, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).