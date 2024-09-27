Бейрут, 27 сентября, 2024, 21:48 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла не пострадал в результате массированного удара со стороны армии Израиля (ЦАХАЛ) по Бейруту, сообщило 27 сентября агентство Tasnim со ссылкой на осведомлённые источники в движении, а также в других арабских странах.

Bilal Hussein/AP/TASS Хасан Насралла

Ранее израильские СМИ сообщили, что целью удара, по-видимому, был Насралла.

«Источники в силовых структурах сопротивления заявили, что Хасан Насралла находится в безопасном месте», — сказано в сообщении.

В результате ударов Израиля по Бейруту погибли по крайней мере два человека, ещё 76 получили ранения, сообщил ранее минздрав Ливана.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари ранее проинформировал, что армия Израиля нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте.

По данным телеканала Al Hadath, при атаке использовались мощные авиабомбы, предназначенные для поражения бункеров. Обрушилось не менее шести зданий, стоящих поблизости от места, по которому был нанесён удар.

Израиль 23 сентября объявил о расширении зоны ударов в Ливане. Начальник Генштаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви заявил о начале «военной упреждающей операции» против «Хезболлы».

Москва решительно осуждает масштабные военные нападения Израиля на Ливан, отметила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Неизбирательные атаки, жертвами которых становятся гражданские лица, недопустимы, подчеркнула дипломат.