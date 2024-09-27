Махачкала, 27 сентября, 2024, 20:47 — ИА Регнум. Спасатели извлекли трёх человек из-под завалов после взрывов на АЗС в пригороде Махачкалы, сообщила пресс-служба МЧС.

Муса Салгереев/ТАСС

В результате ЧП погибли семь человек, в том числе двое детей, ещё 10 человек пострадали, сказано в сообщении.

«По уточнённой информации, всего пострадали 17 человек. Из них, к сожалению, погибли 7 человек, среди которых двое детей», — отметила пресс-служба.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщал, что, по предварительным данным, в результате взрывов погибли шесть человек, в том числе двое детей, и ещё 10 пострадали. Раненые доставлены в больницы, им оказывается вся необходимая помощь, отметил Меликов.

Как передавало ИА Регнум, взрывы произошли вечером 27 сентября на федеральной трассе в Карабудахкентском районе в пригороде Махачкалы. На видео очевидцев попал второй взрыв на станции. На кадрах видна детонация подземных резервуаров АЗС, а у самой станции был заметен густой столб дыма. После взрывов возник сильный пожар. Позднее МЧС сообщило, что возгорание локализовано.

По данным СМИ, взрыв произошёл, предварительно, из-за газового баллона в кафе, которое находилось на территории станции. Власти республики окажут поддержку пострадавшим, сообщил Меликов.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), проинформировала пресс-служба управления Следственного комитета по Дагестану. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Жители нескольких близлежащих районов остались без света после взрывов на АЗС, сообщало «Дагэнерго». Специалисты уже приступили к восстановительным работам и подключили часть потребителей по резервным схемам.