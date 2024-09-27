Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2024, 20:14 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США Дональд Трамп, общаясь 27 сентября с журналистами телеканала Fox News, допустил, что в ближайшем будущем проведёт ещё одни переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Shealah Craighead/White House/Global Look Press

«Очень даже может состояться», — ответил Трамп на вопрос, стоит ли ожидать его новой встречи с Зеленским в скором времени.

Кроме того, экс-глава Белого дома пообещал, что «однажды» лично посетит Украину.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима 22 сентября прибыл в США, где посетил ряд предприятий, выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а 26 сентября встретился с президентом США Джозефом Байденом. Предполагалось, что в этот день состоится и встреча Трампа с Зеленским, однако позднее стало известно, что сторонам не удалось договориться.

По данным СМИ, команда Трампа пригласила Зеленского провести встречу в резиденции кандидата в президенты США, но украинская сторона от этого отказалась, чтобы не создать впечатление поддержки кандидатуры Трампа Зеленским. В итоге встреча состоялась в Нью-Йорке в башне Trump Tower.

Трамп в ходе встречи заявил, что у него «хорошие» отношения как с президентом России Владимиром Путиным, так и с Зеленским. Кандидат в президенты США выразил уверенность, что в случае победы на выборах найдёт «хорошее решение», которое устроит обе стороны конфликта на Украине, причём это произойдёт ещё до его вступления в должность.

Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что боевые действия на Украине не завершатся до выборов в США в ноябре. А после ноября, когда пройдут выборы президента США, Украине «придётся принимать решение», поскольку раньше остановить военный конфликт не получится, добавил он.