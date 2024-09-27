Астана, 27 сентября, 2024, 20:36 — ИА Регнум. Казахстанский фондовый рынок демонстрирует динамичное развитие, чему способствует доступ к международным финансовым инструментам и возросший интерес к местным активам на фоне высоких процентных ставок. По мнению Тимура Турлова, CEO Freedom Holding Corp., республика обладает потенциалом стать новым финансовым центром региона и важной платформой для привлечения капитала. Это заявление прозвучало на конференции The First Kazakhstan Economic Freedom High-Level Conference в Астане, которая объединила мировых экспертов в области финансов для обсуждения макроэкономических перспектив, а также развития фондового рынка Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам Сергея Лукьянова, председателя совета директоров Freedom Finance Global и АО «Фридом Финанс», лишь каждый десятый клиент от общей базы брокерских компаний Freedom в Казахстане инвестирует в акции и облигации местных эмитентов, тогда как большинство предпочитает международные финансовые инструменты.

После успешного IPO нефтяной компании «КазМунайГаз» в декабре 2022-го наблюдалось небольшое увеличение интереса к местному рынку, однако сейчас количество инвесторов вернулось к прежним уровням.

Лукьянов подчеркнул, что Freedom Finance предоставляет доступ к международным финансовым инструментам и благодаря этому инвесторы могут выбирать известные компании для вложений, такие как Apple и Tesla. «Если на отечественном рынке не так много эмитентов, то во что будут вкладываться люди? Они будут инвестировать в то, что им знакомо, то, чем они пользуются практически ежедневно», — объяснил Лукьянов.

Вместе с тем в последние годы наблюдается значительный рост спроса на местные облигации, что связано с высокой доходностью. В декабре 2022 года Нацбанк Казахстана повысил ключевую процентную ставку до 16,75%. Уже в 2023-м начался постепенный процесс её снижения, и на данный момент она находится на уровне 14,25%. Некоторые казахстанские компании смогли привлечь средства, выпустив облигации под 24% годовых в тенге, что существенно превышает текущую доходность по депозитам в национальной валюте.

На этом фоне, по словам Сергея Лукьянова, доля облигаций в портфелях клиентов Freedom Finance увеличилась до 60%, в то время как доля акций сократилась до 40%. Долговые бумаги стали более привлекательными, чем долевые. Председатель совета директоров Freedom также отметил, что в ожидании снижения ставок розничные инвесторы будут стремиться зафиксировать высокую доходность по местным облигациям, что приведет к росту клиентской базы на всех биржах страны.

Однако не только казахстанские долговые бумаги привлекают инвесторов. Тимур Турлов, глава Freedom Holding Corp., подчеркнул, что 300 тыс. казахстанцев решили сделать инвестиции в корпоративные облигации и казначейские обязательства других стран, чтобы увеличить доходность в валюте, так как банковские валютные депозиты в республике предлагают всего 1%.

Тимур Турлов также отметил, что благодаря цифровым платформам частные клиенты теперь могут легко инвестировать на фондовом рынке, не проходя сложные бюрократические процедуры. «Обычный клиент банка, который имеет доступ через приложение к выходу на фондовый рынок, может приобрести через брокера евробонды или казначейские обязательства США», — сказал он.

Казахстан как финансовый центр

По мнению Тимура Турлова, Казахстан имеет потенциал стать финансовым центром для СНГ и Центральной Азии. Это возможно благодаря современным технологиям и активному развитию финансового рынка в стране.

«Казахстан теперь действительно может стать финансовым центром региона и платформой для привлечения капитала, экспортируя финансовые решения в соседние страны и став центром клиринга для региона», — полагает Тимур Турлов.

Он отметил, что в данном процессе очень важной составляющей является цифровизация инвестиционного банкинга.

Генеральный менеджер по Европе, Ближнему Востоку и Африке на Nasdaq Джеймс Мартин, в свою очередь, отметил высокий уровень процесса цифровизации в республике.

«В Казахстане была проделана большая работа в отношении цифровизации, цифровых валют, и, безусловно, многие рынки сильно отстают в этом плане, но я думаю, что ключ к полной демократизации заключается в том, чтобы находить компромисс между тем, что хотят клиенты с одной стороны, а регуляторы и центральные банки с другой. Именно это и будет способствовать демократизации на рынке».

Казахстанский фондовый рынок в последнее время всё чаще привлекает внимание к тем изменениям и тому развитию, которые происходят в стране. Активное внедрение современных технологий и цифровых решений не только повышает эффективность операций, но и улучшает доступность финансовых услуг. Эти тенденции будут привлекать в Казахстан всё больше инвесторов.