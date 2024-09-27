Махачкала, 27 сентября, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Огнеборцы МЧС России локализовали пожар после взрывов на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале, сообщили в пресс-службе МЧС.

МЧС России

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября в пригороде Махачкалы взорвалась автозаправочная станция. В Сети появились кадры второго взрыва. На них видна детонация подземных резервуаров станции, а у самой АЗС заметен густой столб дыма.

По данным пресс-службы МЧС, число пострадавших при взрыве АЗС в пригороде Махачкалы выросло до 15 человек. Пять человек, в том числе один ребёнок, погибли.

По данным СМИ, взрыв произошёл, предварительно, из-за газового баллона в кафе, которое находилось на территории станции. Власти республики окажут поддержку пострадавшим, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Дагестану. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных, отмечалось в сообщении.