Берлин, 27 сентября, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Кандидатом на пост канцлера ФРГ от «Альтернативы для Германии» («АдГ») станет сопредседатель партии Алис Вайдель, сообщило 27 сентября издание RND со ссылкой на осведомлённый источник.

IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press Алис Вайдель

В материале отмечается, что партия, чей рейтинг в последние годы быстро рос (и составляет около 20%), выдвинет свою кандидатуру канцлера впервые.

По этим данным, сопредседатели «АдГ» Вайдель и Тино Хруппала провели встречу, на которой договорились, кто из них станет кандидатом. Официально о выдвижении может быть объявлено в конце 2024 года.

Выборы в парламент Германии пройдут в сентябре 2025 года. По их итогам будет сформировано новое правительство и избран новый канцлер. Олаф Шольц ранее заявил, что вновь будет баллотироваться на этот пост. В свою очередь кандидатом от консервативного блока ХДС/ХСС должен стать Фридрих Мерц.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября руководство немецкой партии «Зелёные», которая входит в правящую коалицию, в полном составе ушло в отставку. Решение было принято по итогам провальных для партии выборов в Бранденбурге. Победу на этих выборах одержала Социал-демократическая партия под руководством Шольца. Она набрала 30,89% голосов, а «Зелёные» — 4,13%.

При этом выборы в парламент Тюрингии выиграла ««Альтернатива для Германии». Она набрала 30,5% голосов, партия Шольца — 7%. Провал Социал-демократической партии Германии на выборах в Тюрингии и Саксонии показал, что Шольцу вместе с другими членами правительства пора «собирать чемоданы», заявила Вайдель. Граждане Германии показали, что хотят досрочных выборов, подчеркнула она.