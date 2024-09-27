Москва, 27 сентября, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Альбатрос М5», который недавно стал поступать в подразделения ВС РФ, будет способен наводить ракетные системы залпового огня (РСЗО) «Град», сообщил в интервью «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

Пресс-служба ООО «Альбатрос»/ТАСС

«Аппарат предназначен для разведки, корректировки, наведения и подтверждения поражения цели. Дрон такого типа должен обеспечивать координатами целей нашу артиллерию, миномёты, реактивные системы залпового огня. Возможна установка фото-, видео- и тепловизионной камер. Радиоканал стоит наш, что позволяет на данном этапе летать в условиях действия средств РЭБ», — рассказал эксперт.

Также в материале было отмечено, что ранее были определённые проблемы с корректировкой огня, которые дрон позволит решить.

«Вести стрельбу как раньше, по квадратам, не жалея снарядов, нельзя. Мы видели укрепрайоны, а вокруг них лунную поверхность в воронках от снарядов. Такие пейзажи возникали из-за определённых проблем с корректировкой огня. Дрон, передавая видеокартинку, позволит артиллерии быстро и точно пристреляться, не используя огромное количество снарядов. Это, ко всему прочему, снизит расход боеприпасов, что важно», — добавил Леонков.

Уточняется, что радиус действия нового БПЛА — 60 км, скорость — до 110 км/ч, а время работы — около 4,5 ч.

Как передавало ИА Регнум, 23 сентября военкор Александр Коц сообщил, что Минобороны поручило Генштабу ВС РФ создать новые подразделения БПЛА. Журналист пояснил, что штатные подразделения планируется создать в 87-м отдельном стрелковом полку Южного военного округа (ЮВО) и «во всех других воинских частях аналогичного предназначения».

Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны рассмотреть вопрос о целесообразности создания в Якутии центра применения БПЛА. Доклад главе государства должен быть представлен к 1 ноября. Путин заявил, что выпуск беспилотных летательных аппаратов в России в 2024 году планируется нарастить в десять раз. Он напомнил, что всего за 2023 год в ВС РФ поставили порядка 140 тыс. дронов различных типов.

Ранее президент заявлял, что ВС России обеспечат беспилотными авиасистемами разных типов — от стратегических и тяжёлых до малых и сверхмалых. Российские военные получат беспилотники, с помощью которых можно будет вести патрулирование и контрбатарейную борьбу, также у них появятся дроны-сапёры, минёры и истребители, информировал глава государства.