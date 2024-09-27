Сана, 27 сентября, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли массированный удар по трём эсминцам ВМС США, заявил представитель движения Яхья Сариа.

Иван Шилов ИА Регнум

Для удара были использованы 23 крылатые и баллистические ракеты, сказал он.

«Вооружённые силы Йемена нанесли удар по трём вражеским американским эсминцам в Красном море, направлявшимся на поддержку израильского противника. Операция проводилась с использованием 23 баллистических и крылатых ракет, а также одного беспилотника», — сказал Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

Представитель хуситов также заявил, что все три эсминца получили повреждения.

Ранее «Ансар Аллах» также заявило о нанесении ракетных ударов по Тель-Авиву и Ашкелону. Израильские СМИ отметили, что атака была отражена. Хуситы подчеркнули, что продолжат наносить удары, пока Израиль не прекратит атаки на Палестину и Ливан.

Как передавало ИА Регнум, израильская армия (ЦАХАЛ) 23 сентября объявила о расширении зоны ударов по целям «Хезболлы» в Ливане. Начальник генштаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви заявил о начале «военной упреждающей операции» против шиитского движения, военная инфраструктура которого, по его словам, возводилась в течение последних 20 лет.

Москва решительно осуждает масштабные военные нападения Израиля на Ливан, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Неизбирательные атаки, жертвами которых становятся гражданские лица, недопустимы, подчеркнула Захарова.

Конфликт рискует развернуться на весь Ближний Восток и втянуть в противостояние даже те державы, которые всеми силами пытались держать нейтралитет или же помирить противников, однако ни одна из сторон по-прежнему не намерена уступать, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Леонид Цуканов.