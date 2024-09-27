Вашингтон, 27 сентября, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Четыре истребителя F-16, переданные киевскому режиму, могли быть уничтожены в результате ударов российских ракет «Кинжал». Об этом сообщает журнал Military Watch Magazine (MWM).

Dominika Zarzycka/Global Look Press

«Неподтвержденные сообщения из ряда европейских источников указывают на то, что в результате атаки на авиабазу на Украине были уничтожены четыре недавно поставленных истребителя F-16 на земле», — говорится в публикации издания.

Вместе с этим журнал отмечает, что невозможность базирования боевых самолётов на несовершенных аэродромах накладывает ограничения ВСУ по использованию F-16.

Как передавало ИА Регнум, 26 сентября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев информировал об ударах по аэродрому в Староконстантинове на западе Украины, на котором, предположительно, могли находиться истребители F-16.

В этот же день украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что ВСУ потеряли четыре истребителя F-16 в результате одного удара.

Подтверждений этой информации от официальных лиц и военных ведомств не было.

Генеральный штаб ВСУ 29 августа признал потерю Украиной первого переданного Западом истребителя F-16. По информации The Wall Street Journal, самолёт, вероятно, потерпел крушение в результате ошибки пилота. Сообщалось, что в результате инцидента погиб пилот Алексей Месь, одним из первых прошедший обучение по управлению F-16. По другой версии, истребитель сбили ракетой ЗРК Patriot из-за «дискоординации» между подразделениями. Отмечалось, что крушение F-16 в первый день боевого применения заставило западных союзников Киева задаться вопросом относительно спешки в подготовке пилотов.