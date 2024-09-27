В США сообщили о возможном уничтожении четырёх F-16 на Украине
MWM: Украина могла потерять четыре F-16 при ударе ВС РФ по аэродрому
Вашингтон, 27 сентября, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Четыре истребителя F-16, переданные киевскому режиму, могли быть уничтожены в результате ударов российских ракет «Кинжал». Об этом сообщает журнал Military Watch Magazine (MWM).
«Неподтвержденные сообщения из ряда европейских источников указывают на то, что в результате атаки на авиабазу на Украине были уничтожены четыре недавно поставленных истребителя F-16 на земле», — говорится в публикации издания.
Вместе с этим журнал отмечает, что невозможность базирования боевых самолётов на несовершенных аэродромах накладывает ограничения ВСУ по использованию F-16.
Как передавало ИА Регнум, 26 сентября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев информировал об ударах по аэродрому в Староконстантинове на западе Украины, на котором, предположительно, могли находиться истребители F-16.
В этот же день украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что ВСУ потеряли четыре истребителя F-16 в результате одного удара.
Подтверждений этой информации от официальных лиц и военных ведомств не было.
Генеральный штаб ВСУ 29 августа признал потерю Украиной первого переданного Западом истребителя F-16. По информации The Wall Street Journal, самолёт, вероятно, потерпел крушение в результате ошибки пилота. Сообщалось, что в результате инцидента погиб пилот Алексей Месь, одним из первых прошедший обучение по управлению F-16. По другой версии, истребитель сбили ракетой ЗРК Patriot из-за «дискоординации» между подразделениями. Отмечалось, что крушение F-16 в первый день боевого применения заставило западных союзников Киева задаться вопросом относительно спешки в подготовке пилотов.