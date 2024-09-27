Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что в случае атаки со стороны Ирана ЦАХАЛ атакует в ответ. Он сказал об этом во время общеполитической дискуссии на 79-й сессии ГА ООН 27 сентября.

Michael Kappeler/Global Look Press Биньямин Нетаньяху

«Если вы атакуете нас, мы атакуем вас. Нет места в Иране, до которого не могла бы дотянуться длинная рука Израиля, как и на всём Ближнем Востоке», — заявил Нетаньяху, обращаясь к иранскому руководству.

На трансляции заседания можно заметить полупустой зал. Дело в том, что многие делегации проигнорировали его выступление или вовсе демонстративно покинули помещение, когда Нетаньяху начал говорить. Среди отсутствующих делегаций оказались представители арабских стран.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября в разных районах Ливана массово взрывались пейджеры. Министр информации республики Заяд Макари возложил ответственность за произошедшее на Израиль. Он отметил, что предварительное расследование указывает на причастность Тель-Авива. По словам главы минздрава Ливана Фираса Объяда, в результате взрывов пейджеров погибли 12 человек, двое из которых дети, ещё около 4 тыс. пострадали.

20 сентября экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон из-за операции в Ливане назвал Израиль террористическим государством. Джонсон также отметил, что западные страны предвзято относятся к этой ситуации, так как если бы «Хезболла» отправила военным Израиля большое количество заминированных устройств связи и они взрывались бы в руках у израильских детей, Запад единогласно объявил бы это терактом.