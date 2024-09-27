Москва, 27 сентября, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Мещанский суд в Москве оштрафовал внука певицы Аллы Пугачёвой Никиту Преснякова на 41 тыс. рублей за то, что он не оплатил парковку. Об этом сообщает пресс-служба суда в Telegram-канале.

Pavel Kashaev/Global Look Press

«Мировым судьей судебного участка 451 Мещанского района города Москвы вынесен судебный приказ о взыскании с Преснякова Никиты Владимировича задолженности по оплате за услугу по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома», — указано в публикации.

По данным Telegram-канала Mash, до отъезда в США Пресняков жил в центре Москвы в Варсонофьевском переулке. Там же в период с октября 2019 года по сентябрь 2022 года он парковал свой автомобиль Lexus, не оплачивая при этом парковку. Сумму задолженности пришлось взыскивать при помощи суда.

Пресняков является российским актёром кино, телевидения и дубляжа. Он родился в 1991 году в семье певца Владимира Преснякова-младшего и актрисы Кристины Орбакайте.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года уехавший в США Пресняков опроверг наличие у него американского гражданства, о котором рассказала его бабушка Елена Преснякова. Он также не исключил, что вернётся на родину.