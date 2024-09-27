Одесса, Украина, 27 сентября, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Жители Одессы 30 сентября планируют провести митинг против сноса памятников архитектуры и переименования улиц города, сообщило украинское СМИ 27 сентября.

Viacheslav Onyshchenko/Global Look Press

Данное мероприятие было инициировано местным журналистом Леонидом Штекелем, который призывал одесситов к пикету в своих соцсетях. В комментариях единомышленников Штекеля обвинили в сепаратизме и просили Службу безопасности Украины (СБУ) заняться участниками митинга.

Идея провести акцию протеста появилась после заявления украинских властей о сносе памятников Александру Пушкину, Владимиру Высоцкому, Максиму Горькому и императору Александру II.

В 2015 году на Украине приняли закон о декоммунизации, фактически «дерусификации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. После этого в стране началась кампания по демонтажу памятников и переименованию топографических объектов, связанных с историей СССР.

В 2022 году в связи с началом спецоперации на Украине началась вторая волна уничтожения и переименования всего, что связано с Россией. Эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ сообщили, что в Киеве с 2014 года переименовали 555 улиц, названия которых связаны с русским и советским прошлым. Они отметили, что чаще всего на их место приходят топонимы нацистского происхождения.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября власти Одессы одобрили снос памятника Пушкину. Дискуссия о сносе памятника Пушкину в центре Одессы продолжается уже не первый год. В августе мэр Одессы Геннадий Труханов заверил общественность, что памятник останется на месте, так как он является историческим и культурным наследием.

1 августа мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что он против переименования улиц города. По его словам, закон о деколонизации топонимов принуждает жителей города отказаться от всего того, что сделало Одессу мировым брендом. Тем не менее известно, что за всё время в Одессе переименовали около 80 улиц.