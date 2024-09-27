Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Делегации некоторых стран ушли из зала Генеральной Ассамблеи ООН, когда на трибуну поднялся премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Заседание транслировалось 27 сентября на сайте международной организации.

Кадр из видео

В числе покинувших зал дипломатов были представители арабских стран. Нетаньяху начал выступление в полупустом зале.

Представители некоторых стран вовсе не пришли на его выступление.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил в интервью порталу Euractiv, что Нетаньяху не хочет участвовать в переговорах и будет всеми способами препятствовать созданию палестинского государства.

Как сообщало ИА Регнум, израильская армия 23 сентября объявила о расширении зоны ударов по целям «Хезболлы» в Ливане. Начальник Генштаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви заявил о начале военной упреждающей операции против шиитского движения, военная инфраструктура которого возводилась последние 20 лет.

Операцию назвали «Стрелы севера». По словам министра обороны еврейского государства Йоава Галанта, ЦАХАЛ будет продолжать боевые действия до тех пор, пока не восстановит безопасность в северных районах Израиля.