* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Вашингтон, 27 сентября, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Российский юморист Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) запретил зрителям снимать на видео и записывать звук своих выступлений в США и Канаде, следует из соглашения, которое зрители теперь вынуждены подписывать при покупке билета.

Кадр из интервью для Галины Юзефович

«Любой, кто будет замечен в использовании телефона на концерте, будет выдворен с места проведения», — сказано в документе, текст которого опубликован на сайте для покупки билетов.

Как уточняет Telegram-канал Mash, для контроля за использованием гаджетов была привлечена усиленная охрана, которая вправе выгнать с концерта любого зрителя, замеченного за записью выступления Галкина. Авторы записи уточнили, что организатором тура назначена Ирина Заграничная, с которой артист познакомился на корпоративе в Италии. Женщина пообещала ему найти «фанатов-богатеев» по всему миру.

13 января департамент туризма и коммерческого маркетинга Объединённых Арабских Эмиратов наказал шоумена за политические шутки на концертах. Галкину был назначен штраф в размере 100 тыс. дирхам (2,4 млн рублей) из-за выступления, на котором артист произнес проукраинский лозунг.

После начала спецоперации Галкин покинул Россию. Он неоднократно высказывался в поддержку киевского режима, а в сентябре 2022 года Министерство юстиции РФ включило его в реестр физлиц-иноагентов за получение финансирования от Украины при «осуществлении политической деятельности».

Как сообщало ИА Регнум, покинувшие Россию известные шоумены, актёры и музыканты столкнулись за рубежом с целым рядом проблем. Их возможности для зарубежного заработка после начала спецоперации на Украине сильно сократились.